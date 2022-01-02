Москвичей предупредили о действующих в праздники под видом коммунальщиков мошенниках

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Москвичам в новогодние дни следует сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей (чаще всего — пожилых людей, пенсионеров) и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, — рассказал он.

По его словам, мошенники пытаются продавать гражданам дорогостоящее оборудование, которое не только не стоит своих денег, но даже может представлять опасность при эксплуатации.

Заммэра настоятельно порекомендовал москвичам сохранять бдительность и не попадаться на такие уловки. Он добавил, что городские службы пока не планируют проводить поквартирные обходы и проверки. Если нет никакой аварийной ситуации, коммунальщики прибывают только по вызову граждан, подчеркнул Бирюков.

— Если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов — это мошенники, о визите которых следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, — заключил он.

До этого директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить свои данные в Сети во время новогодних праздников. По его словам, стать мишенью для кибермошенников легко, но и избежать потери своих данных и денег тоже можно, например, проявив бдительность и внимательность к совершаемым действиям.