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Народный календарь. Почему опасно подслушивать и подглядывать 3 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему опасно подслушивать и подглядывать 3 января
Фото: pexels.com/Johannes Plenio

3 января Православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

В этот день запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы. Кто ослушается, того в скором времени будут ждать потери. В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью наоборот.

Приметы погоды:

В народе говорили, каков Петр, таким и сентябрь будет.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо — к сильным морозам.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег, на землю садятся — к оттепели, сидят на верхушках деревьев — к морозу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно подслушивать и подглядывать 3 января

Именины отмечают: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана.

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