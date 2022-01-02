Центр «Моя карьера» подготовил видеоуроки по трудоустройству и саморазвитию

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Центр занятости «Моя карьера» подготовил видеоуроки для тех, кто планирует в новогодние праздники найти работу мечты. Об этом в воскресенье, 2 января, рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

— С помощью наших видеоуроков горожане смогут научиться правильно презентовать себя и выстраивать коммуникацию с работодателем, сохранять позитивный настрой и повышать мотивацию к активной деятельности. А развивать полезные для трудоустройства навыки можно не выходя из дома, — рассказала она.

Так, например, видеоурок «Как концентрироваться на приоритетах» поможет тем, кто хочет научиться разделять задачи на важные и второстепенные. С его помощью зрители смогут сделать свою жизнь успешнее и осознаннее.

Для тех, кто плохо умеет контролировать свои эмоции, а ведь это очень важно не только для работы, но и для других сфер жизни, центр подготовил видеоурок «Эмоции как ресурс». В ходе этого урока зрители смогут проработать страх, обиду, вину.

Желающие сменить профессию или вид деятельности, но не знающие, как сделать это правильно, смогут подчерпнуть много полезного из урока «Как сделать профессиональный выбор заново?».

Более подробно ознакомиться со списком подготовленных центром видеоуроков можно на официальном сайте мэра Москвы.

До этого специалисты Музея Победы и туристического портала Москвы Discovermoscow.com подготовили виртуальную экскурсию, которая показывает, как отмечали Новый год во время Великой Отечественной войны.