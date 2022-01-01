Онлайн-экскурсия о праздновании Нового года во время войны появилась на Discovermoscow

Фото: Пресс-служба ФГБУК Музей Победы

Специалисты Музея Победы и туристического портала Москвы Discovermoscow.com подготовили виртуальную экскурсию, которая показывает, как отмечали Новый год во время Великой Отечественной войны.

На экскурсии зрители смогут ознакомиться с около 60 раритетными экспонатами, среди которых подлинные елочные игрушки и другие новогодние украшения. Пользователи узнают о том, какие поздравительные открытки отправляли бойцам на фронт и что посылали им в качестве подарков.

— Примечательно, что начало войны отразилось на стилистике праздника. Если в конце 1930-х на елки вешали фигурки сказочных персонажей, животных, звездочки и снежинки, то уже в 1941 году в стране выпускали новогодние игрушки в виде танков и самолетов, — говорится в сообщении.

Кроме того, на онлайн-экскурсии пользователям портала покажут коллекцию елочных игрушек, которые делались в кустарных мастерских, когда массовое производство уже не работало. Так, например, на выставке можно увидеть раритетные фигуры Деда Мороза. Также представлена целая коллекция поздравительных открыток и фронтовых писем с новогодними пожеланиями.

На выставке можно будет также посмотреть фотографии, запечатлевшие празднование Нового года в тылу и на фронте, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что «Яндекс.Кью» подготовил цикл видеолекций «Умные каникулы с Кью», которые посвящены истории, культуре и искусству. Эти лекции могут оказаться особенно полезны тем, кто успел пересмотреть уже все новогодние фильмы и хочет узнать что-нибудь новое и интересное.