Вход по QR-кодам ввели в кафе и магазинах Петербурга

Фото: Pixabay

Вход в заведения общепита и розничные магазины в Санкт-Петербурге с 2 января будет осуществляться по QR-коду. Соответствующее требование содержится в постановлении правительства города.

— Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие QR-кода не будет распространяться на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Правило также не распространяется на посещение магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости, говорится в документе.

13 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Глава государства, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение.