Путин и Эрдоган обсудили гарантии безопасности и ситуацию в Закавказье

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 2 января.

— Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией, — говорится в сообщении.

Лидеры обсудили гарантии безопасности России, вопросы урегулирования в Сирии, а также ситуацию в Закавказье. Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов, отмечается на сайте Кремля.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.