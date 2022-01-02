Две женщины и ребенок погибли в результате ДТП в Башкирии

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Жертвами автомобильной аварии в Башкирии стали две женщины и ребенок. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в воскресенье, 2 января.

— В результате ДТП погибли три человека, в том числе девятилетний ребенок, пострадали еще трое, они направлены в больницу Уфы, — говорится в сообщении.

По данным региональной Госавтоинспекции, около Благовещенска на трассе «Уфа — Янаул» столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero. Движение на дороге осуществляется в обоих направлениях, отмечает РИА Новости.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.