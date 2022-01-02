Эксперт отреагировал на идею вступления Финляндии в НАТО

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Заявления финских властей о возможном вступлении в НАТО являются риторикой. Об этом заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в воскресенье, 2 января.

— Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно, — рассказал эксперт.

Поводом для высказывания Тимофеева стали слова президента Финляндии Саули Нийнисте о том, что страна по-прежнему имеет право подать заявку на вступление в альянс. Данную идею, как убежден специалист, поддерживает меньшинство, так как Хельсинки может решать задачи безопасности без членства в НАТО.

При этом вступление в альянс может помочь Финляндии стать полноценной частью сообщества безопасности, уточнил он. Однако это приведет к ухудшению отношений с Россией, приводит слова Тимофеева РИА Новости.

1 января Нийнисте заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку. Он отметил, что базовым принципом, который каждый должен уважать, является суверенное равенство всех государств.

Лидер также заявил, что, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия, ничего добиться не получится. Президент Финляндии подчеркнул, что ответом на требования России было предложение продолжить диалог.