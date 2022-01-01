Президент Финляндии: Требования России к США и НАТО противоречат интересам Европы

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Требования России к США и Североатлантическому альянсу (НАТО) по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку. Такое мнение высказал в новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинисте.

— Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах, — заявил он.

Ниинисте отметил, что базовым принципом, который каждый должен уважать, является суверенное равенство всех государств. Он также заявил, что угрожая использованием военной силы или другими видами насилия ничего добиться не получится. Президент Финляндии подчеркнул, что ответом на требования России было предложение продолжить диалог.

— Хотя требования были предъявлены США и НАТО, в такой ситуации Европа не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран ЕС, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос (политиками прим. ВМ) за пределами Евросоюза, — говорится в его обращении.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разделил позицию российского коллеги Владимира Путина в вопросе гарантий безопасности для РФ в ходе их телефонного разговора, который состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут.

В МИД РФ сообщили, что переговоры России и США о гарантиях безопасности в Женеве пройдут 10 января. Кроме того, 12 января пройдут консультации российской стороны с НАТО, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

7 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.