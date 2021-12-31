Путин и Байден провели телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Разговор президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным Белого дома, переговоры начались в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 по московскому времени) в четверг, 30 декабря, и закончились в 16:25 (00:25 по московскому времени пятницы, 31 декабря), продлившись 50 минут.

Главы двух государств планировали обсудить вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции и затронуть тему гарантий безопасности. Цель разговора — «достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга», поясняли в Кремле.

В среду, 29 декабря, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщила, что в ходе разговора Байден собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для того, чтобы был заметен существенный прогресс на предстоящих переговорах по безопасности с Россией.

До этого стало известно, что лидер США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят переговоры с Ираном по возвращению к СВПД. Также стало известно, что Вашингтон считает взаимодействие с Россией в Вене конструктивным.