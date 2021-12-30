Ситуация на Украине станет одной из тем разговора Путина и Байдена

Фото: Администрация Президента РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора 30 декабря обсудят ситуацию на Украине. Так, Байден собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для того, чтобы был заметен существенный прогресс на предстоящих переговорах по безопасности с Россией, которые пройдут 10 января. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Также она отметила, что США продолжают наблюдать значительное присутствие российских сил вокруг украинской границы.

— Мы продолжали ясно давать понять российской стороне, что для того, чтобы добиться реального прогресса и состояния, при котором мы обеспечим безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации, — подчеркнула Хорн, передает CNN.

До этого стало известно, что лидер США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят переговоры с Ираном по возвращению к СВПД. Также стало известно, что Вашингтон считает взаимодействие с Россией в Вене — конструктивным.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина и Джо Байдена наладился диалог. Песков также добавил, что расхождение во мнениях не означает неуважение. Когда между собой общаются лидеры двух крупнейших государств мира, утверждает пресс-секретарь, иного тона у разговора быть не может.