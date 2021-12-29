Белый дом считает, что Путин и Байден во время телефонного разговора обсудят Иран

Фото: whitehouse

В администрации Соединенных Штатов Америки заявили, что в ходе предстоящего телефонного разговора лидер США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят переговоры с Ираном по возвращению к СВПД. Также стало известно, что Вашингтон считает взаимодействие с Россией в Вене — конструктивным.

Отмечается, что переговоры между лидерами двух стран пройдут в четверг, 30 декабря.

— Вероятно такое обсуждение на фоне продолжающихся переговоров в Вене. США, европейские партнеры и РФ координируются достаточно близко в Вене, конструктивно взаимодействуют, — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга, передает РИА Новости.

Кроме этого, Байден намерен заявить, что Вашингтон в диалоге по безопасности с Москвой будет координировать шаги с союзниками.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина и Джо Байдена наладился диалог. Песков также добавил, что расхождение во мнениях не означает неуважение. Когда между собой общаются лидеры двух крупнейших государств мира, утверждает пресс-секретарь, иного тона у разговора быть не может.

7 декабря, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи. Он подчеркнул, что для налаживания дипломатических отношений между Россией и США необходимо сохранять диалог. Глава государства также отметил, что в скором времени российская сторона разработает и направит США свои предложения по вопросу кибербезопасности.