Песков: Место новой встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о том, где пройдет новая встреча президентов РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена — пока что не обсуждается.

— Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы, — заявил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО.

24 декабря Песков сообщил, что Москва надеется получить от Соединенных Штатов ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

7 декабря, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи. Он подчеркнул, что для налаживания дипломатических отношений между Россией и США необходимо сохранять диалог. Глава государства также отметил, что в скором времени российская сторона разработает и направит США свои предложения по вопросу кибербезопасности.