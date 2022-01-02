Более 50 бесплатных лыжных трасс оборудовали в парках Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Более 50 лыжных трасс для любителей активного отдыха оборудовали в 26 городских парках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 2 января.

— Маршруты различаются по протяженности, сложности и стилю катания — классическому или коньковому. Так, например, опытным лыжникам понравятся длинные трассы в Измайловском парке, парке «Сокольники» и ландшафтном парке «Митино», — говорится в сообщении.

Лыжные трассы доступны посетителям парков бесплатно. Работа большей части из них зависит от погодных условий — перед катанием необходимо ознакомиться с информацией на официальных сайтах парков.

Парк «Сокольники» является рекордсменом по числу трасс. Там обустроены 15 маршрутов для спортсменов любого уровня подготовки, а в здании бегового клуба парка работает пункт проката.

Пять трасс открыты в Измайловском парке для катания классическим стилем. Около главного входа в парк со стороны Московского проспекта начинается лыжный маршрут для новичков, также там открыты пункты проката инвентаря.

Покататься на лыжах всей семьей можно в Воронцовском парке. Здесь есть детский маршрут протяженностью 0,5 километра, а для более опытных лыжников работает маршрут протяженностью 2,5 километра.

Сложный маршрут для эффективных тренировок обустроили в ландшафтном парке «Митино». Трасса длиной три километра начинается со стороны Новотушинского проезда, проходит вдоль Пенягинского пруда и огибает березовую рощу.

На территории музея-заповедника «Коломенское» открыли два лыжных маршрута протяженностью три и пять километров. Первая трасса начинается от КПП № 6, а вторую обустроили в северной части парка.

Любителей спокойных лыжных прогулок ждут в парке «Ходынское поле». Здесь обустроили два маршрута без значительных спусков и подъемов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.