Ученые задумались о связи между частотой секса и развитием мозга у женщин

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Развитие мозга у женщин может быть связано с частотой стимуляции клитора. Об этом сообщается в издании Journal of Neuroscience.

Ученые провели эксперимент при участии 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Им на белье крепили вибраторы, после чего фиксировались изменения в деятельности мозга одновременно со стимуляцией клитора.

Выяснилось, что при вибрациях у испытуемых активировалась соматосенсорная кора. Данная часть мозга была более развита у тех, чья сексуальная жизнь была активнее за последний год.

Исследование продемонстрировало, что есть связь между частотой секса и толщиной «генитального» участка мозга, подчеркнула соавтор Кристина Хайм. Группа ученых продолжит исследования в данном направлении, так как утолщение данной части мозга положительно влияет на развитие всего органа в целом, отмечает Journal of Neuroscience.

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