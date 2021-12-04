Семейный психолог назвала признаки супружеской измены

Кадр из сериала «Измены»

Семейный психолог Светлана Бояринова привела самые явные признаки супружеской измены.

Так, серьезным поводом задуматься о неверности второй половинки могут служить участившиеся командировки и отъезды. Неверный партнер будет постоянно искать предлоги для отлучки из дома — будь то работа или помощь родственникам и друзьям.

Также на любовную связь на стороне может указывать и внезапное желание супруга отличиться перед домашними, чтобы заглушить чувство вины. Особенно отчетливо это можно увидеть на фоне сокращения физической близости: интима нет, а подарки жене и детям стали делаться чаще.

Вступая в новые отношения, и мужчины, и женщины, как правило, начинают лучше следить за собой, заметила психолог. Не стоит игнорировать и случаи необоснованной раздражительности партнера, обострение у него нетерпимости и вспыльчивости.

— Так как злиться на себя — неэффективно, партнер злится на партнершу, мол: «Я это из-за тебя сделал. Это ты мне чего-то не додаешь», — привела пример Бояринова в эфире НСН.

При этом она отметила, что такое поведение свойственно не только мужчинам, но и женщинам.

Труднее отследить признаки измены в уже угасших отношениях, когда супруги давно отстранены друг от друга. В этом случае перемен в поведении партнера можно и не заметить, заключила эксперт.

Сексолог объяснила, какие причины толкают женщину на измену. Александра Миллер рассказала, что женщина думает об измене, когда ее не устраивает мужчина. По ее словам, партнер может не устраивать женщину в нескольких областях. Он может не перекрывать ее потребности в любви, внимании или не обеспечивать ей безопасность.