Синоптик рассказал о грядущей январской погоде в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Январь в Москве будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 2 января.

— В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков: среднемесячная температура воздуха не более чем на 0,5–1 градус превысит норму, а по количеству осадков возможен переизбыток, но не более чем на 10–20 процентов от всего месячного лимита, — рассказал синоптик.

Высота снежного покрова в городе достигнет 35–40 сантиметров, уточнил он. Данный показатель превышает норму и соответствует показателям февраля, отметил Тишковец в Instagram.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, заключил метеоролог.