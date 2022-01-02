Дептранс Москвы напомнил о введении системы пропусков для большегрузов

Фото: Unsplash

Грузовикам больше 3,5 тонны потребуется с 1 января пропуск для въезда в Москву. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 2 января.

— Обязательное требование для его получения — регистрация в РНИС. С 1 июля 2020 года действовали дневные ограничения для грузовиков свыше 3,5 тонны, — говорится в сообщении.

Меры, по данным ведомства, позволили снизить число грузовиков на 26 процентов, дневная загрузка МКАД упала на 34 процента, а число аварий с грузовиками более 12 тонн на МКАД уменьшилось на 72 процента. Мэр Москвы Сергей Собянин упростил подачу документов на получение пропусков для адаптации перевозчиков.

Заявители смогут получать их без предоставления документов о владении грузовиком, наличии мест для стоянки и прохождении техосмотра при выборе зоны действия «МКАД» до 31 декабря. При этом в срок до 1 июля ночные пропуска можно получить по СТС, данным о водительском удостоверении и диагностической карте, отмечается в Telegram-канале департамента.