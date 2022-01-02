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«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Иван Юминов

Спорт
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии
Фото: Twitter / ChelseaFC

Лондонский футбольный клуб «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2.

Хозяева отличились голами Матео Ковачича (42-я минута) и Кристиана Пулишича (45-я). Гости ответили мячами Садио Мане (9-я) и Мохаммеда Салаха (26-я).

Игру из-за коронавируса со стороны «Ливерпуля» пропустили Алиссон, Жоэль Матип, Роберто Фирмино, а также главный тренер Юрген Клопп. «Челси» занял по итогам встречи второе место в таблице с 43 очками.

«Ливерпуль» расположился на третьей позиции с 42 баллами после 20 матчей. Столичная команда отправится 15 января в гости к «Манчестер Сити», а команда Клоппа сыграет дома с «Брентфордом».

2 января сообщалось, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него COVID-19 заболели его одноклубники Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

В настоящее время они ушли в самоизоляцию. При этом травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели.

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