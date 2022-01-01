Российские лыжники не прошли в финал спринта классическим стилем на «Тур де Ски»

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Российские лыжники не смогли пройти в финал классического спринта, входящего в программу «Тур де Ски» в субботу, 1 января.

Александр Большунов занял третье место в своем забеге, а Глеб Ретивых и Александр Терентьев пришли к финишу шестыми.

Отмечается, что Терентьев упал, лидируя в забеге вместе с Йоханнесом Клебо (который вышел в финал) и Большуновым.

До этого стало известно, что россиянка Наталья Непряева выиграла в спринте классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе. Непряева преодолела дистанцию в 1,2 километра за две минуты 36,41 секунды. Кроме того, еще одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, уступив победительнице 7,53 секунды.

28 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Спортсмен показал в швейцарском Ленцерхайде результат две минуты 39,04 секунды.

Кроме того, сообщалось, что спортсмены из Подмосковья в 2021 году завоевали более трех тысяч медалей.