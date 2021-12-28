Лыжник Клебо одержал победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Спортсмен показал в швейцарском Ленцерхайде результат 2 минуты 39,04 секунды.

Второе место занял француз Ришар Жув (+0,99 секунды), тройку замкнул его соотечественник Люка Шанава (+1,26). Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев не смогли преодолеть полуфинальную стадию.

26 ноября председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Александр Терентьев представляет собой новое поколение, от которого соперники не ждали победы.

Терентьев стал первым в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Свищев предположил, что спортсмен благодаря этой победе отобрался на Олимпийские игры в Пекине.

В тот же день сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли выйти в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке. Непряева пришла к финишу третьей в первом забеге, а Ступак стала пятой во втором забеге.