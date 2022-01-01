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Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Евгений Белоусов

Спорт
Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Наталья Непряева

Россиянка Наталья Непряева выиграла в спринте классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе в субботу, 1 января.

Непряева преодолела дистанцию в 1,2 километра за две минуты 36,41 секунды. Кроме того, еще одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, уступив победительнице 7,53 секунды.

29 декабря Непряева пришла к финишу третьей в гонке на десять километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

28 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Спортсмен показал в швейцарском Ленцерхайде результат 2 минуты 39,04 секунды.

Второе место занял француз Ришар Жув (+ 0,99 секунды), тройку замкнул его соотечественник Люка Шанава (+ 1,26). Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев не смогли преодолеть полуфинальную стадию.

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