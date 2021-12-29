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Непряева стала третьей на дистанции десять километров на этапе «Тур де Ски»

Иван Юминов

Спорт
Непряева стала третьей на дистанции десять километров на этапе «Тур де Ски»
Фото: Instagram / russianskiteam

Россиянка Наталья Непряева пришла к финишу третьей в гонке на десять километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Первое место заняла Кертта Нисканен из Финляндии с результатом 27.04,0. Представительница Швеции Эбба Андерссон оказалась на втором месте (+18,2), Непряева замкнула тройку (+30,5).

28 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Спортсмен показал в швейцарском Ленцерхайде результат 2 минуты 39,04 секунды.

Второе место занял француз Ришар Жув (+ 0,99 секунды), тройку замкнул его соотечественник Люка Шанава (+ 1,26). Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев не смогли преодолеть полуфинальную стадию.

26 ноября председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Александр Терентьев представляет собой новое поколение, от которого соперники не ждали победы.

Терентьев стал первым в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Свищев предположил, что спортсмен благодаря этой победе прошел отбор на Олимпийские игры в Пекине.

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