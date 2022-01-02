Москвичей предупредили о наступлении морозов и штормового ветра

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Морозы и штормовой ветер ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 2 января.

— Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на два-три градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10–15, местами по региону до минус 15–20, а днем будет не выше минус пяти-десяти, — рассказал синоптик.

Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим числом осадков около десяти миллиметров.

При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15–20 метров в секунду. Сложные метеоусловия способны привести к сбоям в авиасообщении и обрывам ЛЭП, допустил метеоролог.

Атмосферное давление рухнет на дно барической пропасти до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы, предупредил он. Холод в субботу, 8 января, усилится до минус 14–19 градусов, но уже на следующий день температура вырастет на пару градусов, отметил Тишковец в Instagram.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, заключил метеоролог.