СК возбудил дело после гибели двоих детей при пожаре в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Шатура, посёлок Туголесский Бор Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело после смерти двоих детей и одного взрослого при пожаре в подмосковной Шатуре. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в воскресенье, 2 января.

— По предварительным данным следствия, 2 января вечером в ходе тушения пожара в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, обнаружены тела малолетних мальчика и девочки 2012 и 2016 года рождения соответственно. Кроме этого, в присутствии бригады «скорой помощи» скончался мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома, — говорится в сообщении.

Дело по факту инцидента возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия с целью установления обстоятельств работают криминалисты и следователи.

2 января в МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на западе Москвы. Инцидент произошел в десятиэтажном здании по адресу площадь Победы, дом 2. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже на площади 20 квадратных метров.

Специалистам удалось ликвидировать пожар в 15:50 по московскому времени. В результате инцидента был спасен один человек, еще одного передали медикам.