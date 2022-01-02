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Tesla продала рекордное количество электромобилей

Виктория Храменкова

Экономика
Tesla продала рекордное количество электромобилей
Фото: Pixabay

В 2021 году компания Tesla, основанная предпринимателем Илоном Маском, передала в пользование почти один миллион электромобилей. Данный показатель в два раза больше, чем показатель предыдущего года. Так, в 2020 компания продала 499 647 машин, а в текущем — 936 172. Сообщение об этом было опубликовано компанией в воскресенье, 2 января.

Также на сайте компании отмечается, что в последнем квартале 2021 года обладателями автомобилей Tesla стали 308 600 человек. Эта цифра составляет почти треть от числа всех проданных машин за 2021 год.

Компания Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто.

В конце декабря Илон Маск заявил, что продал достаточно акций, чтобы реализовать план по продаже десяти процентов своих ценных бумаг компании.

До этого Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь. Маск, как считает издание, представляет собой сумасшедший гибрид Томаса Эдисона, Финиса Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из Watchmen. Его компания SpaceX, как уточняется, обогнала Boeing, чтобы «завладеть» космическим будущим Америки. При этом Tesla контролирует две трети рынка электромобилей, что позволило Маску стать самым богатым частным лицом в истории.

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