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Три человека отравились суррогатным алкоголем в Балашихе

Виктория Храменкова

Происшествия
Три человека отравились суррогатным алкоголем в Балашихе
Фото: Pixabay

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек. Отмечается, что они скончались в результате отравления неустановленным веществом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Подмосковью.

В воскресенье, 2 января, в одной из квартир дома, расположенного в Балашихе, было обнаружено тело мужчины. На нем не было зафиксировано следов насильственной смерти. Кроме этого, из этой же квартиры был госпитализирован знакомый мужчины. Он находился в бессознательном состоянии.

Также из другой квартиры госпитализировали мужчину и женщину. Позднее они скончались из-за отравления неустановленным веществом.

Известно, что в ходе осмотра обеих квартир, следователями были изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

— Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек, — уточнили в ведомстве, передает агентство.

Кроме этого, выяснилось, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. На данный момент назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей.

В начале декабря член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в России во время новогодних праздников предложили ограничить продажу алкоголя, чтобы люди не спивались.

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