Эксперт разъяснила индексацию пенсий в 2022 году

Если оформление пенсии по старости будет отложено хотя бы на пять лет, то выплаты вырастут примерно на 35–40 процентов / Фото: pixabay.com

С 1 января 2022 года пенсии россиян стали выше. Индексация неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процентов. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Также она подчеркнула, что индексация пенсии означает рост стоимости 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей. Теперь фиксированная выплата составит 6 401 рубль.

— Увеличение фиксированной выплаты повлечет за собой и рост доплат, привязанных к её размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, — сказала Финогенова в интервью с агентством «Прайм».

Помимо этого, эксперт напомнила, что с 1 апреля 2022 года в России произойдет перерасчет социальных пенсий. Их индексация составит 7,7 процентов. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей, а социальной пенсии — 10 307 рублей.

2 января Финогенова рассказала, что поздний выход на пенсию и монетизация льгот без создания накоплений помогут ощутимо увеличить пенсию. Посредством этих двух способов люди сумеют обеспечить себя пенсией побольше.