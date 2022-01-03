«Вашингтон» Овечкина уступил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан вашингтонского клуба, россиянин Александр Овечкин, не набрал ни одного очка.

Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Нью-Джерси». Среди хозяев шайбы забросили Джон Карлсон (20 минута), Ник Дауд (54) и Конор Шири (57). Голы в составе победителей забили Егор Шарангович (8 минута), Деймон Северсон (9), Нико Хишир (21 и 63).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 22 минуты и 37 секунд. Результативными действиями он не отметился. Также в составе хозяев на лед вышли еще два россиянина — вратарь Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов.

A beautiful equalizer pic.twitter.com/GSi4bbA2PK — Washington Capitals (@Capitals) January 2, 2022

31 декабря «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Детройте, завершилась со счетом 3:1. В том матче Александр Овечкин забросил две шайбы.

В настоящее время на счету капитана «Вашингтона» 754 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.