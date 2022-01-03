Наталья Сергунина подвела итоги познавательного проекта «День без турникетов» за 2021 год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году в Москве прошло четыре акции «День без турникетов», в которых поучаствовали 91,6 тысячи москвичей, что стало абсолютным рекордом. Об этом в понедельник, 3 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Жители самых разных городов могли дистанционно познакомиться с работой 58 площадок — творческих пространств, производственных и технологических компаний. А всего у этой познавательной программы уже 460 организаций-партнеров, — рассказала она.

По ее словам, за прошедший год акция подписала 72 новых соглашения о сотрудничестве. Также был создан специальный раздел на сайте проекта, в котором любая компания может разместить информацию о своих экскурсиях.

Одним из самых необычных мероприятий прошлого года стало посещение съемок фильма «Брат-3». Также участников акции провели за кулисы Московского театра мюзикла. Кроме того, в ходе акции, москвичи смогли посетить компании по производству сладостей, где узнали, как создаются шоколадные изделия и варятся начинки для конфет.

Как рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в новом 2022 году акции пройдут в марте, мае, сентябре и декабре.

— Кроме того, на базе проекта мы планируем запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям — партнерам в привлечении посетителей на свои площадки, — добавил он.

До этого Сергунина сообщила, что прием заявок на гранты для кинопроизводителей, чьи фильмы способствуют популяризации образа столицы, стартует 1 января 2022 года. Заявки будут приниматься вплоть до 31 марта.