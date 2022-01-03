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Москвичам напомнили о возможности подать онлайн-заявления в ЗАГСы

Иван Юминов

Город
Москвичам напомнили о возможности подать онлайн-заявления в ЗАГСы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи во время новогодних праздников смогут подать в ЗАГСы онлайн-заявления о заключении брака. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в понедельник, 3 января.

— Уже более половины пар пользуются онлайн-сервисами по подаче заявлений. Это экономит время и позволяет парам в спокойной домашней обстановке выбрать дату, время и место регистрации брака, — говорится в сообщении.

При этом молодоженам доступно около 15 тысяч мест для выездной регистрации. Интерфейс порталов «Госуслуги» и mos.ru позволяет оформить заявление за 10–15 минут, что сокращает время на дорогу до ЗАГСа, уточнили в управлении.

Для подачи онлайн-заявки потребуется ввести данные паспортов и СНИЛС. После этого потребуется выбрать место заключения брака — отделы ЗАГС, дворцы бракосочетания или выездные площадки.

Следующий этап заключается в выборе даты и времени для церемонии. При завершении выбора время на площадке автоматически бронируется, а второму заявителю на электронную почту направляется приглашение, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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