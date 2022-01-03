Путин и Рахмон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с таджикским лидером Эмомали Рахмоном вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 3 января.

— В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, — говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового года, отмечается на сайте Кремля.

29 декабря в Кремле сообщили, что Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции.

При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов. Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.

Страны, как уточнил российский лидер, проведут учения в марте или феврале 2022 года. Лукашенко предложил продолжать сотрудничество в этой сфере и заверил, что Минск не останется в долгу.