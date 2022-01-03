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Более 10 миллионов людей посмотрели онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы

Иван Юминов

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Более 10 миллионов людей посмотрели онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше десяти миллионов человек посмотрели более 50 онлайн-экскурсий по городским предприятиям в 2021 году в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 3 января.

— Экскурсии «Открой#Моспром» позволяют узнать, как производят московскую продукцию: от продуктов питания до микрочипов и деталей для современных самолетов. Первые очные туры в рамках проекта были проведены еще в 2019 году, — рассказал представитель мэрии.

Участие в экскурсиях принимают и студенты профильных учебных заведений, что позволяет им определиться со специализацией. Двери для посетителей в 2021 году открыли свыше 20 заводов, уточнил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Каждую третью виртуальную экскурсию провели в прямом эфире знаменитости. Среди них — дирижер Юрий Башмет, певец Сергей Жуков и артист балета Николай Цискаридзе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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