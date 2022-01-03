«Определить запрещенные вещества»: как будут работать алкоиндикаторы для выявления пьяных водителей

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Новые алкоиндикаторы, которые появятся у ГИБДД в 2022 году, будут направлены на выявление водителей, которые принимали запрещенные психотропные вещества. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил автомобильный эксперт и юрист Алексей Аксенов.

В июле 2021 года стало известно, что МВД РФ займется внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей за рулем. Использование таких систем поможет уменьшить временные затраты при проверке автомобилистов, а также исключить субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации.

По словам Аксенова, нынешние алкотестеры прекрасно выявляют наличие спиртного в организме человека, который сел за руль в нетрезвом виде. Но эти самые приборы, уточнил он, не могут точно установить граждан, которые катаются будучи под воздействием наркотиков:

— Тестеры нынешнего поколения уже давно практически безошибочно определяют наличие алкоголя в организме. Конечно, если человек выпивал прошлой ночью, прошли сутки и сел за руль, то тестер покажет нулевой результат. Совсем иная картина будет, если водитель выпьет и через час-два сядет за баранку, в таком случае тест покажет присутствие спиртного, что станет поводом для отправки гражданина на медицинское освидетельствование.

Однако у нового алкоиндикатора, по словам эксперта, несколько иная задача:

— Ни один тестер сейчас точно не может определить наличие наркотиков в организме. Сделать это может сам сотрудник ГИБДД посредством визуального контакта и по первичным признакам. А вот новый прибор как раз включает в себя эту функцию — определить наличие запрещенных веществ. То есть появление у дорожных полицейских алкоиндикаторов станет просто лишним узаконенным основанием при подозрениях, выявленных прибором, отправить водителя на более детальный медосмотр.

Говоря же о тестерах для выявления спиртного в крови, эксперт развеял миф о том, что всевозможные «антипохмелины» способны обмануть прибор:

— Если человек находится в состоянии опьянения и выпил различного рода отрезвляющие препараты, то алкоголь из крови все равно не успеет вывестись. Время выветривания спиртного увеличивается прямо пропорционально количеству выпитому, например, бутылка пива (0,5 л) будет расщепляться примерно 3–4 часа. И если в этот промежуток человек сядет за руль, но примет «антипохмелин», то он ему никак не поможет: не отрезвит мгновенно и уж тем более не обманет экспресс-тестер.

Аксенов напомнил, что, согласно статье 12.8 КоАП РФ, водитель будет признан нетрезвым, если количество алкоголя составит более 0,16 миллиграмма на литр, или 0,356 промилле в выдыхаемом воздухе, и 0,135 миллиграмма на литр, или 0,3 промилле в крови.