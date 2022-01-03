Россия и США вместе с тремя странами выступили против ядерных войн

Фото: Минобороны РФ

Россия, Китай, Великобритания, США и Франция выступили против ядерных войн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 3 января.

— Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения (пока они продолжают существовать) должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны, — говорится в сообщении.

Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Участники соглашения заявили, что их ядерное оружие на нацелено друг на друга или на любое другое государство. Каждая из стран ориентирована на создание атмосферы безопасности, а также на разоружение с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, отмечается на сайте Кремля.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.