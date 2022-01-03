Первые дни года прошли в Москве без инцидентов на коммунальных сетях

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Московские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме в новогодние праздники. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в понедельник, 3 января.

— Новогодняя ночь и первые дни нового года прошли без происшествий и инцидентов на коммунальных сетях. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, — говорится в сообщении.

Специалисты вывозят снег с дорог и дворов, а также очищают лотковые зоны и парковки. Коммунальные службы, как уточняется, готовы к грядущим снегопадам.

Для этого подготовлено необходимое количество техники, уточнили в комплексе. При помощи нее, в частности, будут обрабатывать дороги и тротуары от гололеда, отмечается в Telegram-канале ведомства.

2 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что морозы и штормовой ветер ожидаются в Москве на этой неделе.

Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров.

При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15–20 метров в секунду. Сложные метеоусловия способны привести к сбоям в авиасообщении и обрывам ЛЭП, допустил метеоролог.