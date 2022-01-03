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Козак проведет встречу по «нормандскому формату» с Германией и Францией

Иван Юминов

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Козак проведет встречу по «нормандскому формату» с Германией и Францией
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак встретится 6 января в Москве с коллегами из Франции и Германии по «нормандскому формату». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в понедельник, 3 января.

— Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату»: внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, — говорится в сообщении.

Встреча состоится по приглашению российской стороны, отмечает ТАСС.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.

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