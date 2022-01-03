Козак проведет встречу по «нормандскому формату» с Германией и Францией

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак встретится 6 января в Москве с коллегами из Франции и Германии по «нормандскому формату». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в понедельник, 3 января.

— Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату»: внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, — говорится в сообщении.

Встреча состоится по приглашению российской стороны, отмечает ТАСС.