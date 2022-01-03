«Реакцию предсказать несложно»: на Украине допустили кражу газа из России
Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогаз» не сможет обеспечить импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил бывший глава предприятия Андрей Коболев в понедельник, 3 января.
— Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта, — рассказал предприниматель.
Согласно пессимистичному сценарию, по его оценкам, потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года. Данные обстоятельства приведут к тому, что «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС, предупредил он.
Подобное «воровство» ускорит запуск «Северного потока — 2» и заставит Газпром отказаться от транзита через Украину, приводит слова Коболева РИА Новости.
28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил: Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией относительно проекта. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.