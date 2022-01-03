«Реакцию предсказать несложно»: на Украине допустили кражу газа из России

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Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогаз» не сможет обеспечить импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил бывший глава предприятия Андрей Коболев в понедельник, 3 января.

— Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта, — рассказал предприниматель.

Согласно пессимистичному сценарию, по его оценкам, потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года. Данные обстоятельства приведут к тому, что «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС, предупредил он.

Подобное «воровство» ускорит запуск «Северного потока — 2» и заставит Газпром отказаться от транзита через Украину, приводит слова Коболева РИА Новости.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил: Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией относительно проекта. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.