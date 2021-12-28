В России высказались о процессе сертификации «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. Об этом заявил постпред при ЕС Владимир Чижов во вторник, 28 декабря.

— Прогноз по срокам я вам не дам. Я считаю, что вопрос о сроках сертификации — это прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический, — рассказал дипломат.

ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, приводит слова Чижова РИА Новости.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.