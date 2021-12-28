Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России высказались о процессе сертификации «Северного потока — 2»

Иван Юминов

В мире
В России высказались о процессе сертификации «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. Об этом заявил постпред при ЕС Владимир Чижов во вторник, 28 декабря.

Прогноз по срокам я вам не дам. Я считаю, что вопрос о сроках сертификации — это прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический, — рассказал дипломат.

ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, приводит слова Чижова РИА Новости.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

Читайте также:
Евросоюз Северный поток — 2 Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте