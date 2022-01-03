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Российским пенсионерам напомнили о грядущих изменениях в 2022 году

Иван Юминов

Экономика
Российским пенсионерам напомнили о грядущих изменениях в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ряд изменений, которые коснутся пенсионеров, вступит в силу в 2022 году. Об этом сообщает РГ в понедельник, 3 января.

Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7 процента. Выплаты работающим пенсионерам будут автоматически скорректированы с 1 августа.

Досрочные пенсии, социальные доплаты и пенсии по инвалидности будут начисляться автоматически. Если пенсионеры не смогут платить по кредитам, то их пенсия освободится от удержаний в случае признания человека банкротом.

Возраст для получения страховой пенсии снизится: для женщин — 56,5 года, для мужчин — 61,5 года. Дополнительно сохранится сельская надбавка при переезде пенсионера в город, отмечает РГ.

25 декабря в ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

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