Собянин поздравил с днем рождения президента фонда «Холокост» Гербер

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента фонда «Холокост» Аллу Гербер. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 3 января.

— Известный публицист, писатель и общественный деятель, вы вносите большой вклад в развитие правозащитного движения и сохранение исторической памяти. Возглавляемый вами фонд «Холокост» рассказывает о трагических и героических событиях прошлого, многое делает в рамках борьбы против любых проявлений ксенофобии и фашизма, способствует утверждению ценностей межнационального мира и согласия в обществе, — написал глава города.

Гербер родилась 3 января 1932 года в Москве. После окончания юридического факультета МГУ она работала юрисконсультом и адвокатом. Стала членом координационного совета движения «Демократическая Россия» в 1991 году и организовала Московский антифашистский центр.

После смерти президента фонда «Холокост» Михаила Гефтера в 1995 году Гербер возглавила организацию. В 2007 году указом президента России она была включена в состав Общественной палаты и вошла в комиссию по межнациональным отношениям и свободе совести, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.