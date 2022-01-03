Экстрасенс назвал способы вычисления ведьм и колдунов по родинкам

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Наличие сверхъестественных способностей у человека можно обнаружить с помощью родинок и цвета глаз. Об этом заявил экстрасенс Андрей Харрис.

— Меткой дьявола в средние века называли загадочные знаки на теле человека. Сегодня мало что изменилось, — рассказал провидец.

Так, родинка возле глаз свидетельствует о даре ясновидения, а около лба — о способности знать, не понимая при этом, как или почему вы это знаете. Отметка в области ушей сигнализирует о способности распознавать «знаки судьбы» по внутреннему голосу, уточнил он.

Большой силой, по его словам, обладают родинки в виде треугольника, сердца и звезд. Отметина или родинка на кистях рук и ступнях ног является почти 100-процентным признаком того, что перед вами ведьма или колдун, предупредил эксперт.

Еще одним признаком магических способностей экстрасенс назвал глаза с ярко выраженным черным ободком вокруг радужки. Очень редким свидетельством также является перевернутое отражение в глазах, приводит слова Харриса Пятый канал.

28 декабря сообщалось, что представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в 2022 году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.

Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.