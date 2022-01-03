СК задержал напавшего на девочку в лифте мужчину в Сургуте

Фото: СК РФ

СК задержал в Сургуте мужчину, который попытался надругаться над 15-летней девочкой в лифте. Об этом сообщили в региональном СУ СК в понедельник, 3 января.

— Следствием установлено, что около 22:00 2 января 2021 года в помещении лифтовой кабины в подъезде одного из домов города Сургута мужчина 1994 года рождения покушался на совершение преступления сексуального характера в отношении 15-летней местной жительницы, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как последней удалось убежать от нападавшего, — говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней». Следователи занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, также решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, отмечается на сайте СК.

28 декабря в московском ГСУ СК сообщили, что правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины в квартире на востоке города. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома, а затем в какой-то момент он набросился на женщину.

Злоумышленник избил и изнасиловал свою жертву, угрожая ей расправой. В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу.