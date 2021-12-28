Пьяный рецидивист изнасиловал женщину на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины в квартире на востоке столицы. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 27 декабря обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома на востоке города. В какой-то момент он набросился на женщину.

Злоумышленник избил и изнасиловал свою жертву, угрожая ей расправой.

— По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель столицы, с ним проведены необходимые следственные действия. Ему предъявлено обвинение, — заключила Иванова.

В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний житель столицы стал жертвой изнасилования. Инцидент произошел вблизи дома на улице Ремизова в Москве. Жертвой насильника стал 16-летний юноша.