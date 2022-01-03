Самолет Москва — Хабаровск экстренно вернулся в аэропорт после вылета

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет Boeing-777, который следовал из Москвы в Хабаровск, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Это связано с тем, что произошло срабатывание датчика неисправности двигателя. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

— Boeing-777 рейса Москва — Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя, — передал собеседник агентства.

Уточняется, что посадка самолета прошла успешно. Пострадавших нет. На данный момент устанавливается причина срабатывания датчика.

В воскресенье, 2 января, самолет SSJ-100, который следовал из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера. Перед посадкой лайнер сделал девять кругов около аэропорта, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно.