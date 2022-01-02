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Самолет Москва — Челябинск экстренно вернулся в аэропорт вылета

Юлия Курганова

Происшествия
Самолет Москва — Челябинск экстренно вернулся в аэропорт вылета
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет SSJ-100, который следовал из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Перед посадкой лайнер сделал девять кругов около аэропорта, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно, передает ТАСС.

24 декабря выполнявший рейс Саратов — Москва самолет подал сигнал тревоги. Пассажирский лайнер самолет подал сигнал тревоги через 30 минут после взлета. Впоследствии воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Домодедово.

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