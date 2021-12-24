Выполнявший рейс Саратов — Москва самолет подал сигнал тревоги

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пассажирский самолет, вылетевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги через 30 минут после взлета. Впоследствии воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Домодедово. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным агентства, сигнал тревоги подал Boeing 737, выполняющий рейс Саратов — Москва. Экипаж подал сигнал через полчаса после взлета, затем самолет снизился до высоты три тысячи метров.

— Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется, — цитирует свой источник ТАСС.

23 декабря аэропорт Хабаровска принял рейс Москва — Якутск из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Температура воздуха в Якутске была ниже 47 градусов, также в городе наблюдался сильный туман, метеорологическая видимость составила 200 метров.