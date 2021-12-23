Самолет Москва — Якутск приземлится в Хабаровске из-за мороза и тумана

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Аэропорт Хабаровск примет рейс Москва — Якутск из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Об этом сообщается в четверг, 23 декабря, в Telegram-канале аэропорта.

Boeing 767 авиакомпании Utair планирует посадку в Хабаровске из-за неблагоприятных метеоусловий Якутска, сказано в сообщении.

Уточняется, что в Якутске температура воздуха — 47 градусов мороза, также в городе наблюдается сильный туман, метеорологическая видимость составляет 200 метров. Посадка воздушного судна в Хабаровске рассчитана на 13:05 по местному времени.

Аэропорт Хабаровска работает штатно, температура воздуха в городе — минус 30 градусов.

21 декабря рейсы между Москвой и Челябинском задерживались из-за снегопада. На вылет были задержаны авиарейсы в городах Москва, Новосибирск и Волгоград.