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Три человека погибли в результате пожара на юге столицы

Виктория Храменкова

Происшествия
Три человека погибли в результате пожара на юге столицы
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кавказский бульвар, 46к2 Карта всех событий

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС во вторник, 4 января.

Инцидент произошел по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— Один из погибших находился в очаге возгорания — в одной из комнат. Второй — выпрыгнул из окна, после чего наступила смерть, а третий находился под завалами в квартире— говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 00:25.

В воскресенье, 2 января, на западе столицы в результате пожара пострадал один человек. Инцидент произошел в десятиэтажном здании по адресу площадь Победы, дом 2. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже на площади 20 квадратных метров.

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