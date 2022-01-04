Три человека погибли в результате пожара на юге столицы
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС во вторник, 4 января.
Инцидент произошел по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
— Один из погибших находился в очаге возгорания — в одной из комнат. Второй — выпрыгнул из окна, после чего наступила смерть, а третий находился под завалами в квартире— говорится в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать в 00:25.
В воскресенье, 2 января, на западе столицы в результате пожара пострадал один человек. Инцидент произошел в десятиэтажном здании по адресу площадь Победы, дом 2. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже на площади 20 квадратных метров.