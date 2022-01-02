Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 2к2 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС в воскресенье, 2 января.

Инцидент произошел в десятиэтажном здании по адресу площадь Победы, дом 2. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже на площади 20 квадратных метров.

Специалистам удалось ликвидировать пожар в 15:50 по московскому времени. В результате инцидента был спасен один человек, еще одного передали медикам.

29 декабря одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы. Инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и в двух рядом расположенных постройках.

Также в ночь на 30 декабря в одном из ресторанов, расположенных на севере столицы, произошел пожар. Инцидент случился по адресу улица Петрозаводская, дом № 11а. Случившемуся присвоили первый ранг сложности из пяти возможных.